NASA предлагает всем желающим отправить свое имя на Марс

NASA предложило всем желающим отправить свои имена на Марс.

Соответствующее предложение было опубликовано на сайте управления, пишет Зеркало недели.

Отмечается, что имена будут записаны на специальные чипы и доставлены на Красную планету аппаратом «Марс-2020».

«Поскольку мы готовимся к запуску исторической миссии, то хотим, чтобы каждый принял участие в этом путешествии первооткрывателя. Это удивительное время для NASA, поскольку мы отправляемся в путь, который призван ответить на ключевой вопрос о соседнюю планету и происхождение жизни в целом», – заявил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения NASA.

В управлении отмечают, что таким образом на Марс сможет ступить «первоначальная нога человечества». Для того чтобы отправить на Красную планету свое имя, нужно до 30 сентября заполнить специальную онлайнформу, размещенную на сайте NASA. Затем имена будут нанесены на кремниевый чип с текстовыми строками высотой 75 нанометров (0,000075 миллиметра). При таком размере можно записать более миллиона имен на чип не больше монеты в 10 центов.

26 ноября аппарат NASA InSight совершил посадку на Марс. Миссия аппарата рассчитана на два года, это время он будет собирать данные о внутреннем строении и составе Марса. Это позволит исследователям получить дополнительные сведения о том, как были сформированы каменистые космические тела в Солнечной системе.

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