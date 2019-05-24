live
Aнонси
Анонс програми Перша передача: Opel Insignia за 25.05.19
Анонс програми Перша передача: Opel Insignia за 25.05.19
25 мая, суббота
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
25 мая, суббота
Анонс програми Деталі за 25.05.19
Анонс програми Деталі за 25.05.19
25 мая, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 24 мая, 2019, 21:03
NASA показало захватывающее фото ночной Западной Европы из космоса

NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть ночную Западную Европу из космоса.

Снимок сделали астронавты, которые на данный момент находятся на борту Международной космической станции, сообщается на сайте управления, пишет Зеркало недели.

Отмечается, что на фотографии можно увидеть Испанию, Францию и Италию. Оно было сделано, когда МКС находилась над Средиземным морем. Станция вращается на околоземной орбите, на высоте более 400 километров.

15 марта на борт МКС прибыл новый экипаж. На станцию прибыли космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Хейг и Овчинин должны были прибыть на станцию в октябре прошлого года. Вместе с тем, на 119 секунде полета ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла авария, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Капсула с астронавтами приземлилась в степи Казахстана.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЕСNASAновости миракосмосфото
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-24 22:31 :13