NASA показало захватывающее фото ночной Западной Европы из космоса

NASA опубликовало снимок, на котором можно увидеть ночную Западную Европу из космоса.

Снимок сделали астронавты, которые на данный момент находятся на борту Международной космической станции, сообщается на сайте управления, пишет Зеркало недели.

Отмечается, что на фотографии можно увидеть Испанию, Францию и Италию. Оно было сделано, когда МКС находилась над Средиземным морем. Станция вращается на околоземной орбите, на высоте более 400 километров.

15 марта на борт МКС прибыл новый экипаж. На станцию прибыли космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Хейг и Овчинин должны были прибыть на станцию в октябре прошлого года. Вместе с тем, на 119 секунде полета ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла авария, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Капсула с астронавтами приземлилась в степи Казахстана.

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