Нам нужен МВФ: глава НБУ впервые встретился с Зеленским

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий впервые встретился с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Смолий сообщил в Twitter.

«Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно», – написал глава НБУ.

Объяснения экспертов относительно того, протянет ли Украина без МВФ читайте в авторском материале журналиста ИА ZIK.

Имел первую встречу с Президентом @ZelenskyyUa. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с #МВФ и важность независимости #НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap — Yakiv Smolii (@YSmolii) 24 мая 2019 г.

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