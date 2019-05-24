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Новости » Экономика 24 мая, 2019, 23:05
Нам нужен МВФ: глава НБУ впервые встретился с Зеленским

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий впервые встретился с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Смолий сообщил в Twitter.

«Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно», – написал глава НБУ.

Объяснения экспертов относительно того, протянет ли Украина без МВФ читайте в авторском материале журналиста ИА ZIK.

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Владимир ЗеленскийЯков Смолийновости Украиныновости экономикиНБУМВФ
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