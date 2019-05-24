«Нафтогаз» обнародовал новые цены на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Об этом информирует пресс-служба Нафтогаза.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 803,00 – 6 423,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

В сравнении с ценами на май 2019 года, в июне цены снижены на 7,6-7,9%.

С подробными условиями коммерческого предложения Нафтогаза можно ознакомиться на сайте компании по этой ссылке.

Справка.

1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.