НАБУ сообщило о подозрении еще одному делу о хищениях в «Укрзализныце»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили двум бывшим сотрудникам филиала «Центр обеспечения производства» (ЦЗВ) АО «Укрзализныця», которые занимали должности в 2015-2016 гг., о подозрении в причинении госкомпании 39,8 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Расследование завершено и направлено в суд. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, в декабре 2015 года и в марте 2016 года филиал ЦЗВ получила от ООО «Вог Аэро Джет» 30 тыс. тонн дизельного горючего в долг, которые должна была вернуть до 1 марта 2016 года или оплатить штраф размером 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки. Однако возвращать долг ЦЗВ начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае.

«Следствие считает, что чиновники филиалы сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключен контракт на поставку дизтоплива. К тому же топливо одолжила филиала и сама компания, которая выиграла ее конкурс по поставкам, поэтому процесс погашения мог быть достаточно быстрым. Однако его начали лишь после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн АО «Укрзализныця» при закупке стрелочной продукции по завышенным ценам в 2015-2017 гг. Восьмерым подозреваемым открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

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