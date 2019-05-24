На ZІKе стартует новый сезон «неДЕБАТОВ»

Во вторник, 28 мая, в 21:30 на телеканале ZIK стартует новый сезон проекта «неДЕБАТЫ» с ведущими Лейлой Мамедовой и Павлом Кругляковским.

Проект «неДЕБАТЫ» – это неклассическое прямоэфирное обсуждения будущего страны в условиях избирательной кампании. В новом сезоне героями проекта станут те, кто изъявил желание побороться за место в обновленном парламенте: как кандидаты от партий, так и мажоритарщики.

«неДЕБАТЫ» дадут равную возможность для всех участников предвыборной гонки заявить свою позицию и ответить на вопросы оппонентов в условиях интерактивного общения со зрителями.

«Во время президентской гонки мы создали дискуссионную площадку для наибольшего количества кандидатов. Формат оказался успешным. Наши зрители смогли увидеть тех, кто претендует на наивысшую должность в государстве, и оценить их обещания. В этом политическом сезоне мы ставим перед собой не менее амбициозную задачу – показать зрителям телеканала ZIK всех кандидатов в народные депутаты, ознакомить с их предвыборными программами, заставить в прямом эфире обсудить будущее страны. Итак, каждый вторник мы вновь будем собирать четырех кандидатов в студии «неДЕБАТОВ» для откровенного разговора», – отмечает шеф-редактор информационно-аналитического департамента телеканала ZIK Виктория Майданык.

Каждый вторник в программе будут принимать участие четыре гостя – представители полярных позиций. В прямом эфире будущие народные избранники будут дискутировать вокруг четырех тем, которые выберут путем жеребьевки. Зрители смогут не только дать оценку участникам программы путем телефонного голосования, но и поставить собственные вопросы кандидатам.

Поэтому не упустите с 28 мая по вторникам в 21:30 полтора часа предвыборных дискуссий в проекте «неДЕБАТЫ» на телеканале ZIK.

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