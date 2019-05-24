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Новости » Политика 24 мая, 2019, 18:46
На ZІKе стартует новый сезон «неДЕБАТОВ»

Во вторник, 28 мая, в 21:30 на телеканале ZIK стартует новый сезон проекта «неДЕБАТЫ» с ведущими Лейлой Мамедовой и Павлом Кругляковским.

Проект «неДЕБАТЫ» – это неклассическое прямоэфирное обсуждения будущего страны в условиях избирательной кампании. В новом сезоне героями проекта станут те, кто изъявил желание побороться за место в обновленном парламенте: как кандидаты от партий, так и мажоритарщики.

«неДЕБАТЫ» дадут равную возможность для всех участников предвыборной гонки заявить свою позицию и ответить на вопросы оппонентов в условиях интерактивного общения со зрителями.

На ZIKу стартує новий сезон «неДЕБАТІВ»

«Во время президентской гонки мы создали дискуссионную площадку для наибольшего количества кандидатов. Формат оказался успешным. Наши зрители смогли увидеть тех, кто претендует на наивысшую должность в государстве, и оценить их обещания. В этом политическом сезоне мы ставим перед собой не менее амбициозную задачу – показать зрителям телеканала ZIK всех кандидатов в народные депутаты, ознакомить с их предвыборными программами, заставить в прямом эфире обсудить будущее страны. Итак, каждый вторник мы вновь будем собирать четырех кандидатов в студии «неДЕБАТОВ» для откровенного разговора», – отмечает шеф-редактор информационно-аналитического департамента телеканала ZIK Виктория Майданык.

Каждый вторник в программе будут принимать участие четыре гостя – представители полярных позиций. В прямом эфире будущие народные избранники будут дискутировать вокруг четырех тем, которые выберут путем жеребьевки. Зрители смогут не только дать оценку участникам программы путем телефонного голосования, но и поставить собственные вопросы кандидатам.

Поэтому не упустите с 28 мая по вторникам в 21:30 полтора часа предвыборных дискуссий в проекте «неДЕБАТЫ» на телеканале ZIK.
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