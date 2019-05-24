На Закарпатье возобновлен проезд по подтопленным дорогам: паводковая волна отступает

По состоянию на сегодняшнее утро на территории области остаются подтопленными 241 домохозяйство, из которых 23 – жилые дома, 2005 га сельхозугодий и пастбищ.

Также водная стихия повредила 15 мостовых переходов, разрушила два моста и 930 м.п. берегоукреплений.

Сейчас полностью восстановлен проезд по дорогам, которые были перекрыты из-за подтопления.

Подразделениями ГСЧС проводилось откачивание воды из частных домохозяйств и внутреннего стока общим объемом 11920 куб м, – информируют спасатели.

Сейчас в области прекратились сильные дожди и вода понемногу уменьшает уровни в реках.

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