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Новости » Регионы 24 мая, 2019, 10:01
На Закарпатье возобновлен проезд по подтопленным дорогам: паводковая волна отступает

По состоянию на сегодняшнее утро на территории области остаются подтопленными 241 домохозяйство, из которых 23 – жилые дома, 2005 га сельхозугодий и пастбищ.

Также водная стихия повредила 15 мостовых переходов, разрушила два моста и 930 м.п. берегоукреплений.

Сейчас полностью восстановлен проезд по дорогам, которые были перекрыты из-за подтопления.

Подразделениями ГСЧС проводилось откачивание воды из частных домохозяйств и внутреннего стока общим объемом 11920 куб м, – информируют спасатели.

Сейчас в области прекратились сильные дожди и вода понемногу уменьшает уровни в реках.
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паводкиЗакарпатская областьновости Украины
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2019-05-24 10:40 :57