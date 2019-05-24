На Книжном Арсенале издатели подарили Зеленскому книгу «Политика для начинающих»

Вчера, 23 мая, Владимир Зеленский посетил Книжный Арсенал, где ему подарили книгу «Политика для начинающих» от издательства «Книголав».

Об этом издательство сообщило в Facebook. Из опубликованного видео видно, что президент положительно оценил подарок и взял его с собой.

Книга «Политика для начинающих» была переведена с английского языка и издана в 2019 году. Она написана для подростков и простым языком объясняет про политические системы, идеологии, правление в стране и тому подобное.

Напомним, в Киеве презентовали анимированную азбуку с уникальным украинским шрифтом.

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