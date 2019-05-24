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Новости » Мир 24 мая, 2019, 22:40
На Филиппинах упал в море военный самолет

На Филиппинах потерпел крушение во время тренировочного полета штурмовик North American OV-10 Bronco.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

У западного побережья острова Лусон упал в море самолет Вооруженных сил Филиппин, говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, экипаж штурмовика North American OV-10 Bronco выполнял тренировочный полет. Когда самолет заходил на посадку в аэропорт города Кавіте, расположенный неподалеку от столицы страны, его двигатель отказал.

Отмечается, что пилоты успели катапультироваться, выбраться из моря на берег им помог местный рыбак.

Отмечается, что летчики получили незначительные травмы. Причина инцидента устанавливается.

 
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ФилиппиныАвиакастрофеновости мира
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2019-05-25 00:50 :18