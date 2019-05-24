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Новости » Мир 24 мая, 2019, 13:32
На Эвересте погибли пятеро альпинистов

За последнюю неделю пятеро альпинистов погибли во время восхождения на Эверест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По информации департамента туризма Непала, в четверг 23 мая, на Эвересте погибли два индийских альпиниста. У организаторов экспедиции позже заявили о третьем случае гибели.

Так, 52-летний индийский альпинист достиг вершины, но умер в четверг днем во время спуска из-за пробок, так как огромное количество альпинистов выстроились в очередь возле вершины Эвереста.

Другой индийский альпинист, 27-летний Нихал Багван, также умер, возвращаясь с вершины.

«Он застрял в пробке, которая длилась более 12 часов, и был истощен», – отметили в департаменте туризма.

В среду на горе умерли индийский и американский альпинист. На прошлой неделе погиб индийский альпинист, и считается, что ирландский альпинист мертв после того, как он поскользнулся и упал, приближаясь к вершине.
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Эверестальпинизмновости мираНепал
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2019-05-24 14:05 :37