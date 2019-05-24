Микольская «потролила» Зеленского за выступление на Iforum: Надо было почитать, что уже есть

До того, как выступать на Iforum, президенту Владимиру Зеленскому и его команде стоило бы ознакомиться с теми наработками, которые уже есть в IT-отрасли Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

Подаем ее пост в полном объеме:

«Сегодня в Кремниевой Долине с несколькими успешными украинскими стартапами с интересом посмотрели первое выступление Президента Владимира Зеленского на Iforum относительно его видения инновационной Украины.

Просматривали, планируя следующую конференцию по вопросам Украины в Стэнфорде и Кремниевой Долине в 2020 году. Мы очень вдохновились супер-успешной первой конференцией и панелью «Технологии и инновации: растите Ваш бизнес с Украиной», которые провели менее двух недель назад.

Что ожидают услышать от Президента?

Прежде всего, его видение инновационного развития украины. А именно идеи, логической конструкции образа желаемого будущего для нашего государства. И эта мечта хотя бы на пять лет его президентства, а желательно на 10 или даже на 20.

Его видение состояния развития инноваций и технологий сейчас. Как говорится в моей любимой песне: «Где мы есть, кто мы есть?».

Неотложны шаги и стратегические, которые он может сделать в рамках своей компетенции.

Что он ожидает от бизнеса, бизнес-ассоциаций, общественного сектора. Какая информация, консультации или инициатива нужны. Формат будущей системной работы с бизнесом.

Что услышали и увидели?

Из 18 минут выступления 12 минут рассказа среде IT-бизнеса об изобретении печатного станка, разработки Massachusetts Institute of Technology, примеры роботизации, пример диджитализации Африки, статистики по эффекту внедрения технологий на экономику и обвинения предшественников...

Цифровые документы, реестры на блокчейн, комната как в Apple, которую надо сделать вместе, возобновляемая энергетика и инфраструктура для электромобилей и «беспилотников».

Использование дважды английского слово с корнем f@ck и часто «бла-бла-бла». Или это думая почему-то, что все в секторе используют бранные слова, или это показывая свое отличное владение английским?

Ну и вот на 15 минуте дошли до нашего видения – «страна в смартфоне». А еще господин Президент начинает инициативу «Лифт». Возможно, это и интересные проекты. Однако, к сожалению, мне так и не удалось понять, о чем идет речь за 3 минуты. И это же, я надеюсь, не виденье?

Должна признать, что сама презентация и картинки были довольно неплохие.

Почему так?

Не знаю, но, возможно, все же команде рассказать господину Президенту, что украинский IT-сектор – это не фишечка, а мега-успешная отрасль украинской экономики. Что Украина – это не Африка.

Почему Украина не Африка?

3.4% в ВВП Украины, третий по объемам экспортный сектор с валютной выручкой почти 2 млрд долларов США, лидеры в IT-аутосорсинге в Европе.

Украинский IT-бизнес – это успешные 4 000 компании (80% малый и средний бизнес) и 160 тысяч высококвалифицированных инженеров.

Украинские компании работают с мировыми лидерами Google, Oracle, Microsoft, Intel, Cisco, Netcracker.

Это более 100 R&D центров международных технологических компаний.

Это более 2000 стартапов, которые работают в отраслях от программного обеспечения для бизнеса до искусственного интеллекта.

Это два юникорна – Bitfury и GitLab

Это – Allset, Augmented Pixels, Depositphotos, Grammarly, Invisible.Io, MacPaw, People.Ai, Petcube, Readdle и много других.

А что же там чиновники, кроме того, что учатся произносить слово «диджитализация»?

Напишу коротко об экспорте.

Что стоило бы почитать «Экспортную стратегию Украины на 5 лет» и проект «Экспортной стратегии для сектора IT», документы, которые разрабатывались совместно с бизнесом по международной методологии и с участием международных экспертов. Если бы команда господина Президента ознакомилась, как минимум, имела бы понимание статуса-кво и аудитории, перед которой они выступали. А еще бы увидели, какие есть проблемы в отрасли и потенциальные пути их решения, что уже было сделано правительством для этого.

Если бы команда господина Президента ознакомилась с правительственными наработками – открыла бы много интересного для себя: от торговых миссий, учебных курсов, выставок, инвестиционных и экспортных конференции...

И где же этот Илон Маск?

Кажется мне, что, к сожалению, господин Президент, с таким подходом и выступлениями, у Вас не будет даже встречи с Илоном Маском, кроме экскурсии по заводу «TESLA». А о том, чтобы начать с ним переговоры о заводах по производству «TESLA» или то, как Вы сказали о возможности, «может договориться» о его Министерскую должность в Правительстве не стоит и думать.

Поэтому так, как и в случае с цитатой Президента Рейгана в инаугурационной речи, – работайте с фактажом, работайте с бизнесом и экспертами (не только «домашними»), анализируйте на наработки, которые уже есть».

Напомним, 23 мая на украинском форуме интернет-деятелей «ІForum 2019» президент Зеленский заявил о необходимости создания мобильного приложения, которое обеспечит контроль граждан над чиновниками, при этом в Киеве подобная система уже существует и активно развивается.

Львовянин Святослав Литинский готовит письмо в Администрацию Президента по поводу выступления Владимира Зеленского русском языке во время конференции iForum.

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