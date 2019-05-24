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Новости » Политика 24 мая, 2019, 22:40
Мосийчук объяснил, почему выходит из «Радикальной партии»

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук подтвердил, что выходит из «Радикальной партии Олега Ляшко» из-за серьезных идеологических разногласий, которые влекли за собой конфликты с отдельными членами команды.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я не могу идти наперекор собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю», – написал Мосийчук.

Он поблагодарил Олега Ляшко и каждого члена команды от народных депутатов до простых агитаторов за годы плодотворного сотрудничества.

«Иду с уважением и благодарностью, и обещаю, что какая бы не сложилась ситуация в стране и политике, никогда не скажу худого слова в адрес партии и ее представителей. Это моя дань нашему, совместно пройденном, пути», – пообещал нардеп.

Сейчас Мосийчук определяется относительно дальнейших своих действий и пообещал, что как только примет какое-то конкретное решение, то сообщит об этом общественности и СМИ.

Как сообщалось ранее, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил о выходе народного депутата Игоря Мосийчука из его партии.
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Игорь Мосийчукрадикальная партия
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