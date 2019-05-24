Люди Коломойского: Гнап отреагировал на первые назначения Зеленского словом «печально»

У действующего Президента еще короче скамейка запасных, чем у его предшественника Петра Порошенко. Самые первые, самые важные назначения состоят из друзей или друзей друзей.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил политик Дмитрий Гнап.

По его мнению, назначение руководителя партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ имеет и положительные, и отрицательные аспекты.

«Хотелось бы, чтобы более опытный, более профессиональный человек, более сведущий человек приходил в такой специфический орган, как СБУ. Господин Баканов, не имея никакого опыта и не имея представления в этой сфере, вряд ли сможет что-то там положительное принести, нареформировать, изменить. Но по крайней мере он точно не будет мотором рэкета и коррупции, которым в свое время был Демчин, его предшественник, первый заместитель председателя СБУ», – считает Дмитрий Гнап.

По его словам, с задачей реформировать СБУ лучше могли бы справиться юристы, адвокаты, антикоррупционеры, чем новоназначенный Иван Баканов. Однако, добавил Дмитрий Гнап, возможно, как раз ему это удастся сделать.

Что же до остальных первых кадровых решений Президента Владимира Зеленского, как отметил Дмитрий Гнап, среди положительных аспектов – то, что происходит обновление и приходят профессионалы, как Александр Данилюк и Руслан Рябошапка.

«С другой стороны, мы видим, что у нынешнего Президента еще короче скамейка запасных, чем у его предшественника Петра Порошенко. Самые первые, самые важные назначения состоят из друзей или друзей друзей, и еще меньше людей, которые были привлечены извне, чем у Порошенко», – отметил Дмитрий Гнап.

По его словам, в окружении Зеленского – несколько групп. Одна из них – люди Игоря Коломойского, другая – коллеги и партнеры из «95 квартала», третья – привлеченные молодые профессионалы и реформаторы.

«Печально, что люди Коломойского, по крайней мере очень близки к нему, такие, как Андрей Богдан, получивших важные назначения, возглавив в частности АП. Это печально. Более того, вопреки Закону об очистке власти», – заявил Дмитрий Гнап.

Как сообщали, Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины и руководителя партии «Слуга народа» Ивана Баканова.

Представитель команды Президента Денис Монастырский пояснил, что «гражданский» руководитель Службы безопасности Украины может иметь значительно более широкое видение, чем люди из системы.

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