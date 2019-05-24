Луценко заявил о серьезном прогрессе в расследовании дела убийства Шеремета

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у правоохранительных органов есть серьезный прогресс в расследовании дела убийства одного из руководителей «Украинской правды» Павла Шеремета.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

У Генпрокурора спросили, что он может сказать через год после того, как заявил, что правоохранители не могут найти заказчиков убийства Шеремета.

«На прошлой неделе я провел слушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда пройдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом», – заявил Луценко.

«Но я очень доволен результатами, которые получила Нацполиция и прокуроры. Больше ничего сказать не могу», – добавил он.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва авто погиб известный журналист Павел Шеремет. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда Шеремет ехал в машине.

Убийство Павла Шеремета квалифицировали по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц».

Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что предварительное следствие рассматривает такие основные версии убийства журналиста Павла Шеремета, как профессиональная деятельность, неприязненные отношения и «российский след».

23 июля Шеремета похоронили под Минском.

Больше о гибели известного журналиста читайте здесь: Павел Шеремет.

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