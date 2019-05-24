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Новости » Политика 24 мая, 2019, 12:31
Хомчака назначили командующим ВСУ за его близость к днепровскому клану, – Билецкий

Для огромного числа военных и ветеранов назначение Руслана Хомчака командующим Вооруженных сил стало «настоящим плевком в лицо». За последние пять лет в Украине сформировалась определенная каста профессиональных, более достойных военных, даже из генеральского корпуса.

Об этом в эфире авторской программы «Прямым текстом» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

Он подчеркнул, что пока рано делать какие-либо политические выводы относительно первых дней на посту Владимира Зеленского. Однако, подчеркнул Президент – это человек, который в первую очередь отвечает за безопасность в стране.

«Сегодня меня действительно тревожат вопросы безопасности решения и опасные разговоры. В частности, речь идет о всех этих разговорах о референдуме, странные, непонятные. Возможно, Андрею Богдану просто нечего было сказать, поэтому он «выдал» именно это», – рассказывает нардеп.

Вторым таким тревожным моментом он считает назначение Руслана Хомчака начальником Генштаба Вооруженных сил Украины.

«Для огромного количества армейцев, ветеранов, людей это воспринимается, фактически, как плевок в лицо. Даже при Петре Порошенко уже создалась определенная каста действительно достойных профессиональных солдат, даже из генеральского корпуса», – отметил Андрей Билецкий.

По его словам, имея, например, командующего ДШВ Михаила Забродского или командующего ООС Сергея Наева, Руслана Хомчака выбрали «исключительно по близости к днепровскому клану».

«Это, безусловно, решения, которые не могут вызвать ничего, кроме негатива. То есть, меня волнует то, что наш президент будет делать в сфере безопасности, потому что первые шаги говорят не лучше всего об этом его направлении деятельности», – резюмировал парламентарий.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
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2019-05-24 14:06 :56