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Новости » Политика 24 мая, 2019, 21:23
Гройсман анонсировал создание своей политической силы «Украинская стратегия»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание собственной политической силы «Украинская стратегия».

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Я буду идти в парламент и хочу создать свою политическую силу, сформировать команду людей с опытом. Политическая сила будет называться «Украинская стратегия», – сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что в числе реформ, которые надо продолжить и завершить – реформа медицины, дальнейшие изменения в пенсионной системе и остальные новации, которые были начаты за последние три года.

Напомним, заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке уже зарегистрировано в украинском парламенте.

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