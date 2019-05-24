ГПУ нашла новые доказательства военного присутствия России на Донбассе

Генеральная прокуратура Украины заявила о получении дополнительных доказательств военного присутствия Российской Федерации в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, управление по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование по фактам применения представителями власти и командованием Вооруженных сил России «средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, сопряженных с умышленными убийствами».

«Во время следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками управления совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружена снайперская винтовка СВД с оптическим прицелом ПСО-1 российского производства со штатным заводским прикладом и цевьем, поставляемые на заказ ВС Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что снайперская винтовка с оптическим прицелом была найдена после уничтожения позиции снайпера российско-террористических войск вблизи населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области в начале марта 2018 года.

Кроме того, в населенном пункте Водяное Волновахского района Донецкой области украинскими военнослужащими выявлен 72 мм малогабаритный реактивный огнемет «МРО-А» с выстрелом, в характерном для ВС России камуфляжной окраске.

По предварительной информации Минобороны Украины, указанное оружие на обеспечении ВС Украины не находится.

«Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований», – сообщают в ведомстве.

Сейчас проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.

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