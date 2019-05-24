Госдеп готовит для Помпео визиты в ФРГ, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео следующей неделе вылетит в европейское турне, во время которого запланированы его визиты в ФРГ, Швейцарию, Нидерланды и Соединенное Королевство.

Об этом официально проинформировали в пятницу в Государственном департаменте США, сообщает Укринформ.

«Государственный секретарь США Майкл Помпео с 30 мая по 5 июня посетит Германию, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию», – отмечается в официальном сообщении.

Пребывание главы американской дипломатии в Берлине станет первым его визитом в Германию в качестве госсекретаря США. Напомним, Помпео планировал посетить немецкую столицу во время прошлого европейского турне, в начале мая. Зато он отменил свой визит в последний момент, и «учитывая насущные вопросы» отправился в Ирак.

На этот раз в Берлине Помпео планирует встретиться с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Маасом. Госдепартамент не сообщает о теме разговоров, зато в прошлый раз в повестку дня переговоров были включены ситуация в Украине, вопросы по Венесуэле, Ирану, Сирии, отношения с Россией и Китаем и тому подобное.

В Швейцарии запланирована встреча госсекретаря США с министром иностранных дел страны, бизнес-лидерами, а также генеральным директором Всемирной организации здравоохранения.

В Нидерландах Помпео примет участие в открытии Глобального саммита предпринимателей в Гааге вместе с премьер-министром Марком Рутте. Он также встретится с высокопоставленными голландскими чиновниками.

Находясь в Соединенном Королевстве, госсекретарь США присоединится к президенту Дональда Трампа, который посетит Великобританию с государственным визитом.

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