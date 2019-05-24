«Голодомор – это геноцид»: МИД Украины передаст подписи украинцев в Бундестаг
МИД получило более 10 тысяч собранных волонтерами и активистами подписей под петицией о признании Германией Голодомора 1932-33гг. геноцидом украинцев.
Об этом в Фейсбуке сообщил министр МИД Павел Климкин.
«Наши дипломаты в Берлине передадут их в Бундестаг. До 27 мая у вас еще есть немного времени, чтобы поставить свою подпись», – написал Климкин.
Ссылка на петицию здесь.
Инструкция с визуализацией здесь.
Как сообщалось, на сайте Бундестага появилась петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
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