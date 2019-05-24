Германия планирует назначить послом в Россию бывшего разведчика

Федеральное правительство Германии на закрытой встрече подтвердило планы заменить немецкого посла в России.

Об этом без указания источников информации сообщает журнал Der Spiegel, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Эту должность, по его данным, вместо Рюдигера фон Фрича должен будет занять Геза Андреас фон Гейр. На данный момент он руководит департаментом политики в Министерстве обороны Германии.

Изменение, указывает журнал, состоится уже летом. Ранее о возможном назначении фон Гейра главой немецкой дипмиссии в России писало издание Süddeutsche Zeitung. Предполагаемого преемника фон Фрича оно тогда называло человеком (канцлера Германии Ангелы) Меркель».

Spiegel в свою очередь отмечает, что Гейр «считается одним из ближайших доверенных лиц (немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен». Именно он, по информации журнала, координировал международные контакты главы ведомства и сопровождал ее в поездках за границу.

Прежде, напоминает Süddeutsche Zeitung, до прихода в Минобороны, Гейр несколько лет он работал во фракции Христианско-демократического союза в бундестаге (эту партию до декабря прошлого года возглавляла Меркель). Также некоторое время чиновник служил в ведомстве федерального канцлера ФРГ. В период с 2010-го по 2014 год Гейр, указывало издание, работал заместителем директора Федеральной разведывательной службы. После этого его пригласили в военное ведомство.

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