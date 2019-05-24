Если бы находился сегодня на посту, голосовал бы за отмену указа о роспуске Рады, – экс-судья КСУ

Владимир Зеленский – это человек, который только что поклялся на Конституции и тут же начал о ней забывать. Здесь уже заметное наследования определенных традиций его предшественников.

Об этом в эфире авторской программы Остапа Дроздова «Прямым текстом» на телеканале ZIK заявил судья Конституционного суда Украины (2006-2015 гг.) Виктор Шишкин.

Он выразил убеждение, что указ новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах – антиконституционный.

«Если бы я снова был судьей Конституционного суда, я бы голосовал за отмену этого указа. Я еще месяц назад расписал в Facebook всю процедуру и всегда остаюсь на этой же позиции», – заявил юрист.

Кроме того, он подчеркнул, что Владимир Зеленский – это человек, который только что поклялся на Конституции и тут же забывает о ней.

«Это мне напоминает и Петра Порошенко и Виктора Януковича. Мы говорили о 100 днях. Янукович в рамках именно ста дней переформатировал коалиции, благодаря решению Конституционного суда. Поэтому здесь уже определенные традиции пошли, хотя Зеленский клялся, что «традиций» не будет», – подчеркнул экс-судья КСУ.

Он также прокомментировал ситуацию в Верховной Раде, когда парламент не поддержал ни один из зарегистрированных президентом Зеленским законопроектов.

«У нас Президент в парламентско-президентской республике, и царя из него не стоит лепить. Зеленский должен это запомнить. Кроме того, напомню депутатам, что парламент 2-го и 3-го созывов в условиях президентско-парламентской республики сопротивлялся Кучме значительно эффективнее», – резюмировал экс-судья КСУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

Указ Президента обжаловали в Верховном суде Украины.

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