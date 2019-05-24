Епифаний не исключил, что ПЦУ может получить первого греческого архиерея

Назначение архимандрита Элладской Православной Церкви Епифания архиереем УПЦ было бы позитивным решением. Не исключительно, что так и произойдет, однако все зависит от решения нынешнего Синода.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епфаній.

Он отметил: «увидим», вопросы архимандрита Епифания будет выноситься на нынешнем Синоде.

«Он может быть викарным и обслуживать греческие приходы в Украине, если примут соответствующее решение. Сейчас я не могу озвучивать его единолично», – отметил митрополит.

И, по его мнению, такое назначение архимандрита Епифания было бы полезным для Украинской церкви.

«Всегда, даже в Киевском патриархате, у нас были экзархи, один архиерей-грек не будет чем-то новым для Украинской церкви. Он будет способствовать признанию на международном уровне автокефалии Украинской православной церкви», – считает Глава УПЦ.

Однако, он подчеркнул: архимандрит Епифаний не может стать архиереем Мариупольской епархии.

«У нас уже есть владыка Сергий – Донецкий и Мариупольский архиерей. Поэтому, если будет принято решение о его рукоположении, это будет другой титул. Мариупольский у нас уже занят», – подчеркнул Епифаний.

Напомним, накануне ряд религиозных изданий опубликовала информацию, что клирик Димитриадской и Алмироской митрополии Элладской Православной Церкви архимандрит Епифаний (Димитроу) готовится стать епископом ПЦУ. По данным СМИ, архимандрит станет «епископом» Мариупольским.

В то же время вчера предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что в пятницу, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ.

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