Экс-нардеп Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство

Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.

Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копия которого находится в распоряжении LIGA.net, пишет Украинская правда.

По словам экс-нардепа, экс-президент Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении его гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

«Этот указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер в отношении меня», – заявил Артеменко.

Экс-нардеп назвал действия властей морально-политическим давлением за высказанные им идеи и попыткой препятствования его депутатской деятельности.

Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко и восстановить его в гражданстве Украины.

Как сообщалось ранее, Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство.

Напомним:

29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон «О гражданстве», который допускает лишение украинского гражданства при наличии гражданства другого государства.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

В феврале 2017 года газета The New York Times сообщила, что на тот момент нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций. Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

После этого Верховная Рада досрочно лишила Артеменко мандата.

Позже нардеп заявил, что его слова об «аренде Крыма» неправильно истолковали.

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