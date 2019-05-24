Экс-министр Продан заявил о рисках введения рынка электроэнергии

Некоторые госпредприятия за систематическую неуплату потребителей являются банкротами. Следовательно, мы вступаем в рынок со многими проблемами.

Это отметил министр топлива и энергетики Украины в 2007 – 2010 годах, министр энергетики и угольной промышленности Украины в 2014 году Юрий Продан в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Господин министр объяснил, что в Украине на сегодня действует модель единого покупателя и единого продавца электроэнергии. То есть, есть одно предприятие, которое подчинено Кабинету министров, и оно покупает электроэнергию у всех генерирующих компаний – ТЭЦ, ТЭС, «Энергоатом», «Гидроенерго» и других.

«Электроэнергия поступает по разным тарифам, то есть электроэнергия каждой отдельной генерации имеет свою себестоимость. Но, например, «Энергоатом» имеет неоправданно низкую цену, а на рынке тепловой генерации происходит своя внутренняя конкуренция. Впрочем, для потребления формируется средняя цена, которая еще в определенной степени регулируется НКРЕКП», – пояснил Юрий Продан.

Следовательно, отмечает эксперт, определенная конкуренция на рынке все же была и есть. Что же до запуска свободного рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, то уже на внедрении первого розничного рынка были выявлены серьезные проблемы, отметил экс-министр.

«Согласно закона об электроэнергетике было определено предприятие «Укринтэнерго», как поставщика «последней надежды», куда «сбросили» всех потребителей должников – это водоканалы, различные бюджетные организации, а потому это предприятие сегодня является банкротом, ведь уровень расчета с ним составляет 8%. Поскольку этот вопрос еще не решен, то мы вступаем в рынок со многими проблемами», – констатировал Юрий Продан.

Зато новый рынок заключается в том, добавляет эксперт, что не будет единого покупателя, а будут прямые договоры, которые генерирующие компании будут заключать непосредственно или с трейдерами, или же с потребителями.

Также снимается какое-либо регулирование Комиссии, кроме того, что будут ограничены меры и цены для населения, которая составляет 30% потребления от общего объема.

Напомним, 15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии. Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины «О рынке электроэнергии».

Как сообщалось, в Министерстве энергетики и угольной промышленности заявили, что невыполнение закона «О рынке елекроенергії», который запускает рынок с 1 июля 2019 года, грозит Украине потерей транша макрофинансовой помощи от Евросоюза и других кредитов международных партнеров.

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