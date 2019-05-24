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Новости » Спорт 24 мая, 2019, 12:27
Даяна Ястремская вышла в полуфинал теннисного турнира WTA в Страсбурге

Третья «ракетка» Украины Даяна Ястремская уверенно преодолела четвертьфинальную стадию турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге (Франция) с призовым фондом $250 000.

Посеянная под шестым номером 18-летняя одесситка Даяна Ястремская со счетом 6:1, 6:3 обыграла француженку Фиону Ферро.

Как сообщает btu.org.ua, два сета отчетного поединка длились всего 1 час и 5 минут.

Добавим, что за выход в финал турнира Ястремская встретится с победительницей поединка между вторым номером «посева» Ариной Соболенко из Беларуси и Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.
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2019-05-24 14:07 :08