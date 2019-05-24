Даяна Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA в Страсбурге

Третья «ракетка» Украины Даяна Ястремская получила путевку в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском городе Страсбург с призовым фондом $250 000.

В полуфинале соревнований посеянная под шестым номером Даяна Ястремская (№ 42 рейтинге WTA) со счетом 6:4, 6:4 обыграла 11-ю ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.

Как сообщает btu.org.ua, два сета отчетного поединка в целом продолжались 1 час и 25 минут.

В финале турнира 19-летняя одесситка встретится с победительницей французского дерби между четвертым номером «посева» Каролин Гарсия и Хлое Пакет.

Напомним, казахстанско-украинский дуэт Галина Воскобоева / Даяна Ястремская встретится с китайским тандемом Ин-Ин Дуань / Синь-Юнь Хань в 1/2 финала парного разряда.

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