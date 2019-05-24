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Новости » Киев 24 мая, 2019, 23:15
Череда аварий: в Киеве снова исчезла холодная вода

В пятницу, 24 мая, в Киеве на сети холодного водоснабжения произошел ряд аварий.

Об этом сообщила пресс-служба «Киевводоканала».

Сейчас ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Федьковича, 6, 8, 10;

ул. Юлиуса Фучика, 17;

ул. Преображенская, 12А.

«Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. Извиняемся за временные неудобства», – говорится в сообщении «Киевводоканала».

Напомним, 22 мая в связи с повреждениями на сети отсутствовало водоснабжение в домах на четырех улицах, 23 мая – на двух.

21 мая было ограничено водоснабжение части жилого массива Оболонь. Отмечается, что в связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети диаметром 500 мм на просп. Героев Сталинграда, 14, 21 мая с 8:30 до 20:00 будут проводиться работы по замене запорной арматуры.

 
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Киевводоснабженияновости Украины
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