Череда аварий: в Киеве снова исчезла холодная вода

В пятницу, 24 мая, в Киеве на сети холодного водоснабжения произошел ряд аварий.
Об этом сообщила пресс-служба «Киевводоканала».
Сейчас ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
ул. Федьковича, 6, 8, 10;
ул. Юлиуса Фучика, 17;
ул. Преображенская, 12А.
«Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. Извиняемся за временные неудобства», – говорится в сообщении «Киевводоканала».
Напомним, 22 мая в связи с повреждениями на сети отсутствовало водоснабжение в домах на четырех улицах, 23 мая – на двух.
21 мая было ограничено водоснабжение части жилого массива Оболонь. Отмечается, что в связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети диаметром 500 мм на просп. Героев Сталинграда, 14, 21 мая с 8:30 до 20:00 будут проводиться работы по замене запорной арматуры.