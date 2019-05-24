Будущая коалиция: депутат прогнозирует, с кем будет объединяться партия Зеленского

Условного большинства в парламенте Зеленский уже не получит. Увидим, с кем он будет создавать коалицию.

Это отметил народный депутат Украины Александр Черненко в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Согласно результатам социального мониторинга Украинского института социальных исследований им. А. Яременко относительно рейтинга политических партий, который провели в мае 2019 года (был опрошен 2121 респондент, погрешность 1,2-2,2%), в парламент проходят «Слуга народа» (39,9%), Оппозиционная платформа «За життя» (11,2%), «Солидарность» (9,9%), «Батькивщина» (9,6%), «Сила и честь» (5,3%). Не проходят в парламент «Гражданская позиция» (4,3%), «Оппозиционный блок»(3,2%), «Голос»(3%), «Радикальная партия» (2,8%) и «Самопомощь» (2%).

Учитывая рейтинги партии, Александр Черненко не смог точно сказать, с кем Владимир Зеленский будет строить коалицию.

«Если бы вчера на внеочередном заседании мы проголосовали предложенные изменения в избирательное законодательство, то Зеленский мог бы взять монобольшинство в парламенте, учитывая сегодняшние настроения. Но условного большинства у Зеленского уже не будет», – уверен Черненко.

Депутат отметил, что несмотря на обсуждение в Раде предложенных изменений к избирательному законодательству, можно было увидеть, какие политики и партии планируют об объединении с новой властью после внеочередных парламентских выборов.

«Я не знаю, с кем он будет создавать коалицию, но вчера я наблюдал за тем, какие фракции очень конструктивно хвалили и закон, который предложил Зеленский, и шаги нового Президента – это, в частности, фракция «Батькивщины». Возможно, они надеются, что в будущем парламенте смогут создать с ним коалицию», – прогнозирует Александр Черненко.

Напомним, 22 мая депутаты собрались на внеочередное заседание Верховной Рады Украины, но законопроект Президента Украины Владимира Зеленского относительно внесения изменений в избирательное законодательство, а также альтернативный депутатский даже не включили в повестку дня.

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