Боевики передали на подконтрольную Украине сторону 60 заключенных

Боевики передали на подконтрольную правительству территорию 60 граждан Украины, которые находились в тюрьмах оккупированных районов Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывавших наказание за совершенные преступления.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
По ее словам, это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной Луганщины.
В целом в течение 2014-2019 годов с оккупированных территорий перевели 454 осужденных.
«Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и выразили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания», – подчеркнула она.
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