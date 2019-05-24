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Новости » События 24 мая, 2019, 18:10
Боевики передали на подконтрольную Украине сторону 60 заключенных

Боевики передали на подконтрольную правительству территорию 60 граждан Украины, которые находились в тюрьмах оккупированных районов Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывавших наказание за совершенные преступления.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной Луганщины.

В целом в течение 2014-2019 годов с оккупированных территорий перевели 454 осужденных.

«Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и выразили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания», – подчеркнула она.

 

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заключенныевойна в Донбассеновости Украины
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2019-05-24 19:59 :38