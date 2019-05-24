Боевые командиры: Какие победы предшествовали заслуженному званию генерала

В Украине наконец-то сформировался образ украинского генерала нового поколения. Он прошел боевые действия и хорошо понимает цену украинской независимости. Так кем являются эти военные?

Об этом говорится в программе военных расследований «Тропами войны» на телеканале ZIK.

Генерал Гордейчук: 30 лет я шел к званию

В украинской армии до генералов дослужились и боевые полковники, которые принимали участие в войне на Донбассе. Среди них — Игорь Гордийчук, который командовал операцией по взятию под контроль стратегической высоты Саур-Могила. Он получил тяжелое ранение головы во время выхода из Иловайска 29 августа 2014-го. Длительное время проходил реабилитацию в США. В 2015 году Степан Полторак назначил Гордейчука начальником Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. А в 2016-м офицер получил генеральские погоны.

«В этом году у меня 30 лет календарной, непрерывной и добросовестной службы. Столько я шел к тому, чтобы получить должность и звание», — делится ректор Киевского военного лицея им. Богуна Игорь Гордийчук.

Генерал Забродский: Командир должен быть с подчиненными на поле боя

Десантно-штурмовые войска сейчас возглавляет генерал-лейтенант Михаил Забродский. В 2014 году, тогда еще полковник, он руководил 95-й отдельной аэромобильной бригадой. Подразделение блокировал занят боевиками Славянск и Краматорск, захватил и удерживал гору Карачун. Забродский находился в самом эпицентре боев.

«Командиру, чтобы уверенно направлять действия подразделения-подразделения, нужно видеть поле боя и самому участвовать в событиях. Важно, чтобы подчиненные видели, что командир с ними», — говорит командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский.

Звание генерал-майора Михаил Забродский получил в 2015 году, генерал-лейтенанта — в 2016-том.

«Мы тогда шутили, что звание присвоили всей десантно-штурмовым войскам. Для меня это, прежде всего, знак отличия заслуг моих подчиненных», — отмечает Михаил Забродский.

Генерал Ковальчук: Я должен был взять на себя ответственность

Первый заместитель командующего Десантно-штурмовых войск генерал Андрей Ковальчук в 2014 был командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Скажем, наиболее серьезные вещи я делал в районе Славянска. Мы брали город, пробивали коридор в Луганский аэропорт и выполняли там задания полтора месяца», — рассказывает Андрей Ковальчук.

В октябре 2016-го он получил звание генерал-майора и высшую должность.

«У меня была хорошая бригада. Я не хотел идти на высшую должность, однако, мне сказали, что нужно брать большую ответственность и управлять большим организмом», — комментирует Андрей Ковальчук.

В армии есть бывшие командиры бригад, которые после боев на Донбассе пошли в оперативное командование

В Сухопутных войсках их четыре: Запад, Восток, Север и Юг. Войсками ОК «Запад» сейчас руководит генерал-лейтенант Александр Павлюк, в 2014-м он командовал 24-й бригадой. Тогда был еще полковником.

«В эпицентре боевых действий каждый командир. Потому что со стороны управлять невозможно и люди вряд ли будут доверять», — объясняет Александр Павлюк.

Самый молодой отдельный род войск в ВСУ — созданные в 2016-ом Силы специальных операций. Неизменный их командующий — генерал Игорь Лунев. Он был командиром 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады еще в 2001-2003 годах, заместителем начальника штаба 6-го армейского корпуса. Генерал-майор Игорь Лунев получил в октябре 2015-го, а в декабре 2017-го уже генерал-лейтенанта.

«Раньше говорили, что стать генералом — счастье. И это, прежде всего, ответственность. Хорошо, что теперь начал работать принцип: командует тот, кто готов к этому», — отмечает Игорь Лунев.

Кстати, еще до недавнего времени заместителем командующего Сил специальных операций, то есть Игоря Лунева, был известен «железный полковник» Сергей Кривонос. Его Петр Порошенко назначил вместо Игоря Гладковского на должность первого заместителя секретаря СНБО. В начале мая этого года Кривонос получил звание генерал-майора.

Сейчас в ВСУ командиром бригады может быть исключительно полковник

Впрочем еще летом 2016-го Петр Порошенко утвердил проект «Предметы униформы и знаки различия Вооруженных Сил Украины». В документе появилось новое звание – «бригадный генерал». И оно до сих пор осталось только на бумаге.

«Бригадный Генерал должен быть молодым, опытным, образованным. Таким, за которым пойдут люди», — объясняет командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский.

«Многие полковники получают звание, не проходя звено командира полка или бригады. Такой человек точно не имела большой ответственности за военных, технику, задача. Поэтому, я думаю, что должно быть определенное разграничение», — подчеркивает Александр Павлюк, командующий ОК «Запад».

«Сегодня количество генералов мешает принимать решения», — добавляет командующий Сил специальных операций Игорь Лунев.

Иметь статус, деньги и уважение, кажется, об этом мечтает большинство военных. Даже говорят, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом. И сегодня больше всего стремление наших армейцев — мирное небо над головой.

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