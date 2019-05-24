Благоприятный для жизни климат Венеры уничтожили древние океаны, – ученые

Молодая Венера была более комфортной и влажной планетой, покрытой океанами, но именно они могли замедлить вращение планеты и превратить ее в раскаленное пекло.

Об этом рассказывает Naked-science.

Несмотря на свое название и близость к Земле, Венера – место крайне суровое. Мощные вулканы наполняют атмосферу ядовитыми газами, давление на поверхности планеты превышает земное более чем в 90 раз, а температура достигает 460 °С. Ураганы настолько сильны, что влияют на вращение всей планеты. Однако, считается, что Венера не всегда была такой негостеприимной. На ранних этапах эволюции она могла сохранять достаточно комфортный климат и даже целые океаны жидкой воды.

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, полагают, что резкие изменения в характере климата Венеры могли быть вызваны самими океанами.

Одной из причин нынешнего состояния планеты стало ее медленное вращение вокруг своей оси. Местный день длится около 243 суток, и продолжается стабильное освещение одних участков поверхности, пока другие надолго остаются в тени, а это может стимулировать сильные местные ураганы. Маттиас Грин (Mattias Green) и его коллеги считают, что к такому замедленному вращению могли привести именно океаны древней Венеры. Точнее говоря, приливы, создающие трение между массой воды и дном. Это происходит и на Земле, которая, благодаря таким процессам, как замедляется за миллион лет на пару десятков секунд.

Подобный сценарий ученые смоделировали для молодой Венеры, просчитав варианты с различным уровнем ее океанов и разной скоростью вращения. Работа показала, что приливы, вызванные движением юной планеты в гравитационном поле Солнца, действительно могли замедлять ее, причем в некоторых случаях на 70 суток за миллион лет. При этом вращение Венеры могло достичь современной скорости за считанные 10-50 миллионов лет – срок, по меркам эволюции планет, довольно короткий. Уже вскоре океаны стали быстро испаряться и климат ее резко изменился, превратив Венеру в настоящий ад.

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