«Баба с воза – кобыле легче»: Ляшко заявил о выходе Мосийчука из «Радикальной партии»

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил о выходе народного депутата Игоря Мосийчука из его партии.

Об этом Ляшко рассказал в эфире телеканала Newsone, пишет Украинская правда.

«Я хочу вас проинформировать, что Игорь (Мосийчук – ред.) народный депутат Украины, но в вашей студии сегодня он не будет представлять «Радикальную партию». Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком. Он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из «Радикальной партии». Я поздравляю его с этим решением, баба с воза – кобыле легче», – сказал Ляшко.

Напомним, на внеочередных выборах в 2014 году Игорь Мосийчук баллотировался в Верховную Раду от «Радикальной партии Олега Ляшко».

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