Amazon вернула Вуди Аллену права на фильм «Дождливый день в Нью-Йорке»

Много месяцев Amazon и Вуди Аллен ведут борьбу за фильмы, которые режиссер снял или должен был снять в рамках соглашения с компанией. Первую из четырех картин – «Дождливый день в Нью-Йорке» – Вуди закончил, но из-за скандала она легла на полку. Теперь же появились сообщения о том, что режиссер и продюсер Аллен вернул себе права на картину и готов представить ее в том числе на внутреннем рынке. При этом судебная тяжба еще не закончена.

Об этом сообщает internetua.

Хотя европейцы охотно покупают фильм для показа у себя (французский дистрибутор Contracorriente Films готов начать показ с 18 сентября, итальянская компания Lucky Red – с 3 октября, а немецкой Filmwelt / NFP права были предварительно проданы еще в 2017-м, но премьера состоится не раньше осени этого года), то с американцами могут возникнуть проблемы. Например, один американский независимый дистрибутор недавно показал «Дождливый день» для потенциальной продажи, но источник, близкий к проекту, сообщает, что показ был сделан из «профессиональной вежливости», а не в качестве серьезного делового предложения.

Эксперты отмечают, что в США с точки зрения маркетинга фильм будет полным провалом – его сопровождает слишком много скандалов, а звезды, которые снялись в картине, точно не захотят участвовать в ее продвижении. Тимоти Шаламов, например, вообще отдал свой гонорар в фонд правовой защиты и публично заявил, что жалеет о работе с Алленом.

Единственными реальными дистрибьюторами «Дождливый день в Нью-Йорке», пожалуй, могут стать небольшие компании, которые стремятся сделать имя на сенсации или получить качественный контент любым способом. Но на рынке сомневаются, что они смогут противостоять общественному мнению и сделать фильму хорошую рекламу.

Для любого дистрибьютора нынешняя ситуация может стать огромным провалом, как это случилось в прошлом году с картиной «Клуб миллиардеров». Напомню, в ней снялся Кевин Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Через скандал фильм был показан лишь в десятке кинотеатров и собрал в прокате аж $ 287.

Впрочем, Вуди Аллен по этому поводу не парится и на всю снимает новый фильм в Испании. Там к режиссеру относятся с пиететом и судят только за выпущенными работами, а не за недоказанными обвинениями 25-летней давности.

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