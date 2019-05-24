24 мая – выборы в Европарламент в Ирландии и Чехии

В Ирландии и Чехии в пятницу, 24 мая, проходят выборы в Европарламент (ЕП). Четырехдневные выборы начались в ЕС накануне, когда на избирательные участки пришли избиратели в Великобритании и Нидерландах. В Германии голосование состоится в воскресенье, 26 мая.

По данным экзит-поллов, в Нидерландах больше всего голосов избирателей получила Партия труда – 18 процентов. В Великобритании экзит-поллы не проводились, передает DW.

В общем, право голоса на выборах в Европарламент в 28 странах-членах ЕС имеют 427 млн человек. Итак, это вторые крупнейшие по количеству участников выборы в мире после индийских. В Германии избирать депутатов ЕП имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона – граждане других стран ЕС.

На прошлых выборах в Европарламент в 2014 году явка по Евросоюзу составила 42,61 процента, в ФРГ – 48,1 процента. Наименьшей была явка в Словакии (13,05 процента) и Чехии (18,2 процента). На первых выборах в ЕП в 1979 году явка составила 62 процента.

На выборах должны избрать 751 евродепутата. По каждой из 28 стран-членов зарезервировано четкое количество мест в ЕС. Больше всего их у Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, как Кипр, Люксембург и Мальта, имеют лишь по шесть евродепутатов.

Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество членов Европарламента сократится до 705. Тогда британские места будут распределены между другими странами: Франция и Испания получат еще по пять мандатов, Италия и Нидерланды – по три, Ирландия – два, а еще девять стран – по одному. Германия не получит дополнительных мест, поскольку 96 мест – это максимальное возможное количество евродепутатов для страны-члена ЕС.

В 2014 году женщины составили 36,4 процента всех евродепутатов. На первых выборах в ЕП этот показатель составлял 15,2 процента.

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