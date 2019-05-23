Женский мозг работает лучше в теплом помещении, – исследование

Ученые обнаружили, что женский ум лучше работает при более высоких температурах.
В то время, как мужчины лучше работают в прохладном помещении, по данным исследования, опубликованного в журнале PLOS One, – пишет издание Guardian.
Исследование, проведенное в Германии, проверили способность 500 мужчин и женщин выполнять ряд задач при различных температурах.
Оказалось, что при более высоких температурах женщины лучше выполняют математические и вербальные задачи, чем мужчины.
Для женщин производительность работы в более высоких температурах росла быстрее, чем снижалась производительность мужчин.
Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
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