live
Aнонси
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
23 мая, четверг
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
23 мая, четверг
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
25 мая, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 23 мая, 2019, 16:29
Женский мозг работает лучше в теплом помещении, – исследование

Ученые обнаружили, что женский ум лучше работает при более высоких температурах.

В то время, как мужчины лучше работают в прохладном помещении, по данным исследования, опубликованного в журнале PLOS One, – пишет издание Guardian.

Исследование, проведенное в Германии, проверили способность 500 мужчин и женщин выполнять ряд задач при различных температурах.

Оказалось, что при более высоких температурах женщины лучше выполняют математические и вербальные задачи, чем мужчины.

Для женщин производительность работы в более высоких температурах росла быстрее, чем снижалась производительность мужчин.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
женщинымозг человекановости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-23 18:13 :16