Зеленский уволит Богдана только после решения Конституционного Суда

Президент Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы АП, если Конституционный Суд примет решение о соответствии Конституции конкретных положений закона «Об очищении власти» (закон о люстрации).

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

По словам Рябошапки, Президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению заместителя главы АП, не соответствует Конституции.

Добавим, что адвокат Игоря Коломойского возглавил Администрацию Президента. До того он был в правительстве экс-президента Виктора Януковича, что подпадает под ограничения в законе о люстрации, поэтому он не может работать на этой должности.

Рябошапка ранее писал, что Богдан не подпадает под этот закон. Но в Минюсте говорят по-другому.

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