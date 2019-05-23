Зеленскому одинаково: Поживанов заметил общее у «Слуги народа» с Объединенной оппозицией 2012-го

Те, кто думают, что «Слуга Народа» не сможет набрать большое количество депутатов по мажоритарным округам, ошибаются. В этот раз может повториться ситуация, как с Объединенной оппозицией в 2012 году.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель Госкомрезерва 2007-2008 гг., заместитель министра экономики 2008-2010 г.г. Михаил Поживанов.

По мнению господина Поживанова, с такой поддержкой команде Зеленского практически одинаково, по какой избирательной системе будут проходить парламентские выборы. В частности он считает, что ошибаются те, которые думают, что «Слуга Народа» не сможет набрать большое количество депутатов по мажоритарным округам.

«Я помню, как в 2012 году в Киеве сказали, что Александр Бригинец идет от Объединенной оппозиции, и все остальное уже никого не волновало. Тогда баллотировались такие монстры! И все они проиграли. Из 225 округов реально в сегодняшней ситуации я могу назвать максимум 20 человек, которых действительно будет очень трудно сместить. То есть можно утверждать, что с хорошим обращением Зеленский получит 80-90% мажоритарки», – убежден эксперт.

В частности ведущая программы отметила, что если будет пропорциональная избирательная система, то команда Зеленского наберет только 40% и все. На что гость программы сказал: если есть проходной барьер, то общая сумма никогда не равняется 100%, и им досчитают коэффициент. Поэтому при любой избирательной системе команда Зеленского будет иметь 50% парламента.

«Он фактически своей политической силой при сегодняшних рейтингах будет формировать коалицию. Именно поэтому он и спешит с выборами. Если посчитать, что ему еще нужно будет полгода работать, то шутки, байки и какие-то обещания уже не будут работать», – подчеркнул Поживанов.

Напомним, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского относительно внесения изменений в избирательное законодательство, а также альтернативный депутатский не включили в повестку дня.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.