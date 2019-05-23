Залищук заявила об отсутствии военной стратегии у команды Президента Зеленского

Тезисы новой власти о недопустимости торговли территориями и людьми – это общие художественные выражения. Их недостаточно. Но конкретно, какие являются их «красные линии», внешняя и оборонная политика – до сих пор не отмечено.

Это отметила народный депутат Украины Светлана Залищук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат отметила, что идея Владимира Зеленского относительно референдума, на который вынесли вопрос про мирные договоренности с Россией, является очень опасной.

«Новая команда до сих пор не обозначила свою стратегию в военной сфере и секторе внешней политики. Они не сказали, где их «красные линии» относительно деоккупации и реинтеграции Донбасса, какое место в переговорах займет Крым.

Их тезисы о недопустимости торговли территориями и людьми – это общие художественные выражения – их недостаточно. Но конкретно какое видение миротворческой миссии, где она должна стоять, какой у нее должен быть мандат? На какие компромиссы готова пойти власть? Какой будет ее политика относительно принятия изменений к Конституции? На какие условия пойдет для проведения выборов на оккупированных территориях? И еще много других вопросов!» – отметила Залищук.

Она подчеркнула, что без этих «красных линий» и без понимания того, какой есть внешняя и оборонная политика власти, очень заблаговременно советоваться с обществом.

«Сегодня государство переживает войну, а в таких условиях очень часто приходится принимать непростые решения и брать на себя как лидера государства ответственность. К тому же, часто люди могут не поддерживать такие решения, а поэтому в таких условиях, наоборот, нужно убеждать людей, проводить информационную кампанию для разъяснения, что именно такие шаги являются необходимыми и нужными. Пока же проводить референдум – это как «поперед батька – в пекло!» – предостерегла Светлана Залищук.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

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