Из-за аннексии Россией Крымского полуострова, Украина потеряла 16 сортов миндаля

Украина в Государственном реестре растений – благодаря селекции ученых Никитского ботанического сада – имела полтора десятка сортов миндаля.

Главной проблемой для украинских садоводов, которые хотели бы выращивать миндаль, является посадочный материал. Это подчеркнул владелец крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) им. Академика Унанова Василий Бабанский на конференции «Миллион с гектара», передает Аgrotimes.

Украина имела более 16 сортов миндаля в Государственном реестре растений, благодаря селекции ученых Никитского ботанического сада. «После аннексии Крыма Россия внесла все эти сорта миндаля в свой реестр, – отметил Василий Бабанский. – Сегодня они нам не принадлежат, мы их упустили. Нужно возвращать то, что принадлежало нам».

КФХ им. Академика Унанова начало работать над производством саженцев миндаля. За основу взяли районированные сорта Десертный (раннего созревания) и Приморский (среднего созревания), которые больше всего подходят для промышленного садоводства в условиях Украины.

По словам Василия Бабанського, его хозяйство планирует представить на рынке саженцы миндаля уже в 2020 году.

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