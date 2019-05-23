Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Зеленского, – Томаш Фиал

Еврооблигации Украины по итогам 22 мая подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, а доходность их выросла на 0,1-0,15 процентных пункта. По словам главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиала, инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

«Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это приведет к удорожанию стоимости наших займов, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом», – сказал Томаш Фиала.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

В частности, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах их доходность вплотную приблизилась к 9% годовых: 8,91% и 8,96% годовых.

Бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 -7,92% и в 2021 – 7,68% годовых.

Кроме того, на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене почти 63,14% от номинала.

Участники рынка называют основными причинами негативной динамики на рынке новости, которые звучали в среду о возможном досрочном сворачивании через роспуск ВР и отставке правительства миссии Международного валютного фонда, что 21 мая начала работу в Киеве по оценке программы stand by.

Представительство МВФ в Украине сообщило, что эксперты фонда продолжают работу, однако более детального официального комментария так и не было.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что президент на следующей неделе проведет встречу с миссией МВФ, которая находится в Киеве.

Гривня 22 мая на внутреннем рынке подешевела до 26,3036 гривни за доллар с 26,1038 гривни за доллар. Снижение курса могло быть более существенным, однако Нацбанк вышел на рынок с продажей валюты для поддержки гривни.

Падением завершился день и на рынке акций: WIG-Ukraine снизился на 1,2%, а индекс «Драгон Капитал» KPDCI_USD – на 0,85%.

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