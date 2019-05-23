ВСУ обнародовали видео уничтожения БМП боевиков на Донбассе

Украинские военнослужащие уничтожили очередную единицу техники боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает фонд «Вернись живым» в Facebook.

«На Востоке проведена очередная успешная операция по уничтожению вражеской техники, которая несла смертельную угрозу нашим бойцам и гражданскому населению в прифронтовой зоне. Благодаря аэроразведчикам очередная единица российской техники была обнаружена в полосе ответственности 24-й бригады им. Короля Данила», – говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть спрятанную БМП боевиков и точное ее уничтожения силами ВСУ.

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