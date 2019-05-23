Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях от инаугурации Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.
Об этом Он сообщил в Twitter, передает Новое Время.
«Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского», – написал он.
По его словам, существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.
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