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Новости » Мир 23 мая, 2019, 21:44
Волкер рассказал в Белом доме о своих впечатлениях от инаугурации Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

Об этом Он сообщил в Twitter, передает Новое Время.

«Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского», – написал он.

По его словам, существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства. При этом после церемонии инаугурации в Верховной Раде он заявил о роспуске парламента.

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инаугурацияВладимир ЗеленскийБелый домновости мираКурт Волкер
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2019-05-23 21:54 :21