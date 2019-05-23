Владыка Епифаний созывает Синод ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ.

Об этом сообщает пресс-служба церкви.

«В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви», – говорится в сообщении.

Заседание Синода начнется в 10:00 в Доме митрополита, на территории Софии Киевской.

После его завершения Епифаний пообщается с журналистами.

Напомним, глава ПЦУ опроверг наличие раскола среди архиереев Церкви. Также опроверг упрек в несамостоятельности, заверив, что зависим от Синода, а не Константинополя и Банковой.

Накануне почетный патриарх Филарет высказал нарекания, что он не имеет власти в новой церкви, хотя ему ее якобы обещали перед Объединительным собором 15 декабря 2018 года.

Святейший Филарет продолжает называть себя патриархом и утверждать, что Киевский патриархат, который влился в ПЦУ, до сих пор существует.

На 14 мая он даже пригласил иерархов церкви во Владимирский собор, что кое-кто расценил как обзор собственных сторонников перед наступлением на Епифания.

Однако к нему приехали только 4 епископа из 65.

Вечером 14 мая появилось жесткое заявление 90-летнего Филарета с критикой Епифания и требованием дать больше власти в нарушение устава и томоса.

А 15 мая почетный патриарх собрал пресс-конференцию, на которой повторил свои требования и жестко раскритиковал лично митрополита Епифания.

Сегодня в ПЦУ резко ответили Филарету, что Предстоятелем является митрополит Епифаний, а УПЦ КП – не существует.

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