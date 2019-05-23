Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд Украины получил иск о незаконности роспуска Верховной Рады Украины, которую распустил Президент Зеленский в день инаугурации, назначив внеочередные выборы на 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В пресс-службе говорится, что заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

«Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано за номером 9901/275/19», – говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно Кодекса административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение про следующие процессуальные действия.

Верховный Суд будет информировать о дальнейшие процессуальные действия по указанному делу.

Как сообщалось ранее, координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады обжаловали в Верховном суде.

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