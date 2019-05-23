live
Aнонси
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
23 мая, четверг
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
23 мая, четверг
Відставки, призначення, саботаж: передача влади по-українськи. «Народ проти», 24.05.19 о 21:15
Відставки, призначення, саботаж: передача влади по-українськи. «Народ проти», 24.05.19 о 21:15
24 мая, пятница
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 23 мая, 2019, 19:47
Верховный Суд получил иск о незаконности роспуска Рады

Верховный Суд Украины получил иск о незаконности роспуска Верховной Рады Украины, которую распустил Президент Зеленский в день инаугурации, назначив внеочередные выборы на 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В пресс-службе говорится, что заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

«Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано за номером 9901/275/19», – говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно Кодекса административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение про следующие процессуальные действия.

Верховный Суд будет информировать о дальнейшие процессуальные действия по указанному делу.

Как сообщалось ранее, координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады обжаловали в Верховном суде.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Владимир ЗеленскийВерховный Судновости Украиныроспуск парламентановости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-23 21:55 :01