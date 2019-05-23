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Новости » Спорт 23 мая, 2019, 17:56
Василий Ломаченко – лучший боксер мира по версии The Ring

Украинец Василий Ломаченко вновь возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.

Другой украинский боксер Александр Усик потерял одну строчку и теперь занимает в рейтинге пятое место, сообщает ringtv.com.

ТОП-10 рейтинга P4P от The Ring:

  1. Василий Ломаченко
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Сауль Альварес
  4. Наойя Инуэ
  5. Александр Усик
  6. Эррол Спенс
  7. Геннадий Головкин
  8. Франсиско Эстрада
  9. Майки Гарсия
  10. Донни Ньетес

Напомним, украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл проведут между собой бой за пояс WBC, WBO и WBA в легком весе. Бой состоится в Великобритании.

 
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Бокс Александр Усикновости спортабокс Василий Ломаченко
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2019-05-23 18:12 :02