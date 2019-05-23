Вакарчук: Референдум – это не перекладывание ответственности на народ

Референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ, считает лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Соответствующее видеообращение опубликовано на его официальной странице в Facebook.

«В последнее время мы много говорим о референдуме. Референдум – действенный способ народного волеизъявления. Например, в 1991 году акт о провозглашении независимости Украины был скреплен референдумом. Но референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ», – заявил Вакарчук.

Он добавил, что, по его мнению, настоящий лидер выходит к людям с референдумом, когда «уже имеет четко сформированное собственное решение и только хочет или поддержки людей, или чтобы люди отклонили это решение».

«Например, Дэвид Камерон (экс-премьер Великобритании, – ред.) после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо принимать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров», – отметил Вакарчук.

Напомним, глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

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