Вакарчук назвал «референдум» о примирении Украины с РФ опасным и безответственным

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук раскритиковал заявление о возможном референдуме главы Администрации президента Зеленского Андрея Богдана касательно отношении мирных соглашений с РФ и назвал его «опасным и безответственным».

Об этом Вакарчук написал в Facebook.

«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно. Мы знаем как заканчивались «референдумы» на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый руководитель АП этого не понимает. Понимает ли?», – отметил Вакарчук.

По его мнению, «это не новая политика, это – старая политика».

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