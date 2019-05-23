live
Aнонси
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
23 мая, четверг
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
23 мая, четверг
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
25 мая, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 23 мая, 2019, 0:11
Вакарчук назвал «референдум» о примирении Украины с РФ опасным и безответственным

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук раскритиковал заявление о возможном референдуме главы Администрации президента Зеленского Андрея Богдана касательно отношении мирных соглашений с РФ и назвал его «опасным и безответственным».

Об этом Вакарчук написал в Facebook.

«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно. Мы знаем как заканчивались «референдумы» на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый руководитель АП этого не понимает. Понимает ли?», – отметил Вакарчук.

По его мнению, «это не новая политика, это – старая политика».

Читайте больше новостей на тему: Святослав Вакарчук
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
новости Украиныновости политикиСвятослав ВакарчукреферендумГолос
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-23 03:06 :59