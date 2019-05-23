В Великобритании запретили пластиковые соломинки и мешалки для напитков

Пластиковые соломинки, мешалки для напитков и ватные палочки с пластиковыми ножками (для чистки ушной раковины) будут запрещены в Англии с апреля 2020 года.

Об этом сообщает The National.

Отмечается, что такой запрет является следствием общественных консультации, которые возникли на почве убытков от утилизации почти 5 млрд пластиковых соломинок (именно такое количество в Британии используют ежегодно).

Запрет на продукцию поддержали более 80% опрошенных, поскольку выяснилось, что более 300 млн пластиковых мешалок и 2 млрд ватных палочек с пластиковыми ножками также используются ежегодно.

Новые правила запрещают использование определенных одноразовых пластиковых изделий, для которых существуют альтернативы. Кроме того, вводятся конкретные меры по сокращению использования таких пластиковых изделий.

По новым правилам, до 2021 года будут запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, гигиенические палочки.

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