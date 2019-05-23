В Тернополе открыли почетное консульство Республики Литва

Республика Литва открыла в Тернополе почетное консульство. Это уже одиннадцатое консульство этого государства в Украине и третье иностранное – в Тернопольской области.

Как сообщили ИA ZIK в пресс-службе облгосадминистрации, почетным консулом стал Ярослав Визняк.

На открытие учреждения посетили чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис и вице-министр иностранных дел Литовской Республики Дарюс Скусявичюс.

На торжествах присутствовали и представители местной власти.

«Мне приятно констатировать, что наша совместная работа дала результат. Открытие третьего почетного консульства стран мира в нашем областном центре является свидетельством того, что Тернопольщина активно прорубывает окно в Европу. Надеюсь, что количество иностранных представительств в нашей области будет увеличиваться. Это важно с точки зрения налаживания межрегионального сотрудничества», – сказал во время открытия председатель облгосадминистрации Степан Барна.

Также он добавил, что важна позиция Литвы относительно политической ситуации в государстве, в частности, относительно поддержки курса Украины на европейскую интеграцию.

В Тернополе открыли почетное консульство Республики Литва

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Украине Марюса Янукониса, этот день важен в отношениях Литвы и Украины.

«Когда на международном уровне хорошие отношения, то и между регионами они будут поддерживаться. Думаю, вместе мы сможем реализовать много различных проектов в различных сферах. Сегодня мы открываем первое почетное консульство Литвы в Украине, а это означает, что отношения прочные и перспективные», – отметил Марюс Януконис.

Напомним, в Тернополе также действуют консульства Армении и Венгрии.

В Тернополе открыли почетное консульство Республики Литва

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.