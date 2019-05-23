В ОРДЛО снова проблемы с мобильной связью Vodafone

На оккупированной части Донецкой и Луганской области в очередной раз возникли проблемы с мобильной связью Vodafone.

Об этом говорится в сообщении так называемого «Министерства связи ДНР», пишет internetua.

«Примерно с 18:00 абоненты Vodafone на территории Донецкой и Луганской» народных республик «испытывают трудности при осуществлении звонков», – говорится в нем.

По словам оккупационных властей, произошел обрыв волоконно-оптической линии связи на подконтрольной Украине территории.

Как сообщалось ранее, под руководством «министра связи Виктора Яценко было разграблено оборудование украинских мобильных операторов «Киевстар» и lifecell. На их технической базе была организована работа сепаратистской мобильной сети «Феникс». После того, как 11 января 2018 года на всей оккупированной территории Донбасса отключилась мобильная связь Vodafone (МТС), «Феникс» стал практически монополистом, увеличив свою абонентскую базу до миллиона пользователей. При этом его функционал ограничен оккупированной территорией Донецкой области и в условиях наплыва пользователей работает «через раз».

Работа украинского оператора МТС со временем наладилась, но связь не всегда устойчива и часто происходит ее полное отключение. Оккупационная власть настаивает, чтобы Украина оплачивала функционирование мобильного оператора Vodafone.

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